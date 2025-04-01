Міноборони: У березні ворог втратив найбільше артсистем та автомобілів від початку війни

У березні ворог втратив найбільше артсистем та автомобілів від початку широкомасштабного вторгнення, повідомляє Міністерство оборони України.

"За даними Генштабу ЗСУ, у попередньому місяці безповоротні і санітарні втрати російської армії склали 41 160 осіб. Також у березні Сили оборони знищили або вивели з ладу 272 танки, 1 644 артилерійські системи, 607 бойових броньованих машин та 3 545 одиниць автотранспорту та автоцистерн", - йдеться у повідомленні в телеграмі у вівторок.