Інтерфакс-Україна

Події

13:11 01.04.2025

Міноборони: У березні ворог втратив найбільше артсистем та автомобілів від початку війни

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Міноборони: У березні ворог втратив найбільше артсистем та автомобілів від початку війни

У березні ворог втратив найбільше артсистем та автомобілів від початку широкомасштабного вторгнення, повідомляє Міністерство оборони України.

"За даними Генштабу ЗСУ, у попередньому місяці безповоротні і санітарні втрати російської армії склали 41 160 осіб. Також у березні Сили оборони знищили або вивели з ладу 272 танки, 1 644 артилерійські системи, 607 бойових броньованих машин та 3 545 одиниць автотранспорту та автоцистерн", - йдеться у повідомленні в телеграмі у вівторок.

 

Теги: #війна #міноборони

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