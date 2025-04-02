Окупанти обстріляли з РСЗВ Андріївку на Харківщині, поранено мирного жителя - прокуратура

Фото: ДСНС Харківщини

Правоохоронці задокументували наслідки обстрілу Андріївки Купʼянського району Харківської області. який ЗС РФ здійснили близько 15:00.

"Пошкоджено понад 10 житлових будинків, господарчі споруди, місцевий будинок культури, авто. Осколкове поранення отримав 59-річний чоловік. Його доставили до лікарні для надання допомоги", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За попередніми даними, обстріл вівся з РСЗВ.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).