Інтерфакс-Україна

Події

21:38 02.04.2025

Окупанти обстріляли з РСЗВ Андріївку на Харківщині, поранено мирного жителя - прокуратура

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Окупанти обстріляли з РСЗВ Андріївку на Харківщині, поранено мирного жителя - прокуратура
Фото: ДСНС Харківщини

Правоохоронці задокументували наслідки обстрілу Андріївки Купʼянського району Харківської області. який ЗС РФ здійснили близько 15:00.

"Пошкоджено понад 10 житлових будинків, господарчі споруди, місцевий будинок культури, авто. Осколкове поранення отримав 59-річний чоловік. Його доставили до лікарні для надання допомоги", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За попередніми даними, обстріл вівся з РСЗВ.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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