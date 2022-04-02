Події

20:35 02.04.2022

2 квітня гумкоридорами вдалося евакуювати понад 4,2 тис. людей із Маріуполя та міст півдня Запорізької області

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2 квітня гумкоридорами вдалося евакуювати понад 4,2 тис. людей із Маріуполя та міст півдня Запорізької області

У суботу, 2 квітня, гуманітарними коридорами в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях вдалося евакуювати понад 4,2 тис. людей, повідомила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Зокрема, з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали майже 1,3 тис. людей. Із яких – 765 прибули з Маріуполя, а також – 498 мешканців міст: Бердянськ, Мелітополь, Роди, Оріхів та Василівка.

В інформації наголошується, що евакуаційний конвой у складі 10 автобусів із Бердянська з більш ніж 300 маріупольцями вже пройшов Василівку. Також триває рух колон людей на приватному автотранспорті.

У Луганській області наразі вдалося евакуювати майже 2,7 тис. громадян із міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінне, Попасна та селища Нижнє.

За інформацією Верещук, із Запоріжжя до Бердянська доїхали ще 17 автобусів, які завтра вранці продовжать евакуацію маріупольців з Бердянська, частина з яких намагатиметься дістатися Маріуполя.

 

 

 

Теги: #евакуація #війна
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