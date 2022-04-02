Події

20:19 02.04.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 1325 цивільних, ще 2017 поранено – ООН

2 хв читати
Війна в Україні забрала життя щонайменше 1325 цивільних, ще 2017 поранено – ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 1 квітня 2022 року склали 3342 цивільних (у зведенні на добу раніше – 3257), зокрема, 1325 загиблих (1276), повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини в суботу.

"УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", – наголошується в документі.

Відповідно до нього це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.), Попасної (Луганська обл.), Ірпеня (Київська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 268 чоловіків, 189 жінок, 36 хлопчиків та 20 дівчаток, тоді як стать 64 дітей та 748 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 2017 поранених 39 дівчаток та 35 хлопчиків, а також 94 дітей, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно з попереднім днем, за даними ООН, загинуло п'ятеро дітей і ще вісім поранено.

УВКПЛ ООН зазначає, що у Донецькій та Луганській областях на опівночі 2 квітня було зафіксовано 381 (358) загиблих та 793 (772) поранених на території, контрольованій урядом, та 67 (67) загиблих та 246 (246) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (у Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 877 (851) загиблих та 978 (963) поранених.

У зведенні також йдеться, що, згідно з даними Офісу генерального прокурора України, станом на 8:00 2 квітня загинуло 158 (153) дітей та поранено 254 (245).

Зростання показників у зазначеному зведенні порівняно з цифрами у попередньому зведенні не слід зараховувати лише на нові випадки, що мали місце 1 квітня, оскільки протягом дня УВКПЛ ООН також верифіковано кілька випадків, що мали місце у попередні дні, уточнюється в документі.

 

 

Теги: #оон #жертви #війна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:08 02.04.2022
Драфти документів на українсько-російських переговорах готові до обговорення президентами – Арахамія

Драфти документів на українсько-російських переговорах готові до обговорення президентами – Арахамія

20:36 02.04.2022
Британська Venari Group розпочала випуск броньованих швидких для України

Британська Venari Group розпочала випуск броньованих швидких для України

20:35 02.04.2022
2 квітня гумкоридорами вдалося евакуювати понад 4,2 тис. людей із Маріуполя та міст півдня Запорізької області

2 квітня гумкоридорами вдалося евакуювати понад 4,2 тис. людей із Маріуполя та міст півдня Запорізької області

20:14 02.04.2022
Українське населення труїть російських окупантів сурогатним алкоголем та їжею – українська розвідка

Українське населення труїть російських окупантів сурогатним алкоголем та їжею – українська розвідка

19:19 02.04.2022
Білорусам рекомендують уникати контактів із виведеними з Чорнобильської зони російськими окупантами

Білорусам рекомендують уникати контактів із виведеними з Чорнобильської зони російськими окупантами

19:00 02.04.2022
Група юристів за дорученням Порошенка фіксує факти злочинів окупантів у Бучі для міжнародних судів

Група юристів за дорученням Порошенка фіксує факти злочинів окупантів у Бучі для міжнародних судів

18:22 02.04.2022
Загиблих від влучення ворожої ракети в Миколаївську обладміністрацію вже 36 - Кім

Загиблих від влучення ворожої ракети в Миколаївську обладміністрацію вже 36 - Кім

18:10 02.04.2022
Російська омбудсмен порушила права українських полонених, опублікувавши їхні фото без ретуші, - Денісова

Російська омбудсмен порушила права українських полонених, опублікувавши їхні фото без ретуші, - Денісова

17:59 02.04.2022
Російські окупанти влучили в Балаклійську райлікарню, пацієнти та персонал потребують негайної евакуації - Синєгубов

Російські окупанти влучили в Балаклійську райлікарню, пацієнти та персонал потребують негайної евакуації - Синєгубов

17:50 02.04.2022
Через ворожі обстріли Лозова лишилася без води та світла - міський голова

Через ворожі обстріли Лозова лишилася без води та світла - міський голова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Драфти документів на українсько-російських переговорах готові до обговорення президентами – Арахамія

Вся Київська область звільнена від супротивника

2 квітня гумкоридорами вдалося евакуювати понад 4,2 тис. людей із Маріуполя та міст півдня Запорізької області

Білорусам рекомендують уникати контактів із виведеними з Чорнобильської зони російськими окупантами

Російські окупанти влучили в Балаклійську райлікарню, пацієнти та персонал потребують негайної евакуації - Синєгубов

ОСТАННЄ

Вся Київська область звільнена від супротивника

Сіверський Донець вийшов з берегів через підрив дамби на Оскольському водосховищі

У Львові дозволили продаж пива

На Луганщині в суботу внаслідок обстрілів пошкоджено 19 об'єктів інфраструктури, постраждала одна людина

На Полтавщині місцями через негоду зникло світло, з ракетними ударами це не пов'язане – голова обладміністрації

Кошти за скасоване пробне ЗНО буде повернуто до кінця року - Шкарлет

Посли країн G7 допомагатимуть Україні отримати гуманітарну та економічну підтримку

Кабмін відшкодовуватиме вартість знищеного житла площею до 150 кв м

У населених пунктах трьох районів Київщини, що були під окупацією, комендантську годину введено з 21.00 2 квітня до 06.00 5 квітня – влада

Сили РФ знову знищені в Чорнобаївці, на півночі розбита колона з Курської області

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА