Війна в Україні забрала життя щонайменше 1325 цивільних, ще 2017 поранено – ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 1 квітня 2022 року склали 3342 цивільних (у зведенні на добу раніше – 3257), зокрема, 1325 загиблих (1276), повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини в суботу.

"УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", – наголошується в документі.

Відповідно до нього це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.), Попасної (Луганська обл.), Ірпеня (Київська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 268 чоловіків, 189 жінок, 36 хлопчиків та 20 дівчаток, тоді як стать 64 дітей та 748 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 2017 поранених 39 дівчаток та 35 хлопчиків, а також 94 дітей, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно з попереднім днем, за даними ООН, загинуло п'ятеро дітей і ще вісім поранено.

УВКПЛ ООН зазначає, що у Донецькій та Луганській областях на опівночі 2 квітня було зафіксовано 381 (358) загиблих та 793 (772) поранених на території, контрольованій урядом, та 67 (67) загиблих та 246 (246) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (у Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 877 (851) загиблих та 978 (963) поранених.

У зведенні також йдеться, що, згідно з даними Офісу генерального прокурора України, станом на 8:00 2 квітня загинуло 158 (153) дітей та поранено 254 (245).

Зростання показників у зазначеному зведенні порівняно з цифрами у попередньому зведенні не слід зараховувати лише на нові випадки, що мали місце 1 квітня, оскільки протягом дня УВКПЛ ООН також верифіковано кілька випадків, що мали місце у попередні дні, уточнюється в документі.