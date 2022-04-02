Українське населення труїть російських окупантів сурогатним алкоголем та їжею – українська розвідка

Населення тимчасово окупованих територій України труїть російських військових сурогатними алкоголем та їжею, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Українці опираються окупантам усіма доступними засобами. За наявною інформацією, місцеві жителі Ізюмського району (Харківська область) "пригостили" росіян з 3-ї мотострілецької дивізії РФ отруєними пиріжками. В результаті двоє окупантів загинули відразу, ще 28 потрапили до реанімації. Їх стан уточнюється", – йдеться у повідомленні на сторінці відомства у фейсбуці.

Українські розвідники наголосили, що близько 500 військовослужбовців 3 мотострілецької дивізії РФ перебувають у лікарнях у результаті тяжкого отруєння алкоголем невідомого походження.

"Російське командування списує ці випадки на так звані "не бойові втрати", – повідомили у відомстві.

Джерело: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine