Події

17:59 02.04.2022

Російські окупанти влучили в Балаклійську райлікарню, пацієнти та персонал потребують негайної евакуації - Синєгубов

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Російські окупанти влучили в Балаклійську райлікарню, пацієнти та персонал потребують негайної евакуації - Синєгубов

ЗС РФ частково зруйнували будівлю районної лікарні в Балаклеї, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти влучили у районну лікарню Балаклії. Будівля частково пошкоджена. Пацієнти та персонал потребують негайної евакуації, це близько 70 пацієнтів і медичний персонал. Робимо все, щоб це зробити та врятувати людей", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він наголосив, що це ще один воєнний злочин проти мирних жителів Харківської області та провокація з боку окупантів.

"Балаклія - це тимчасово окупована територія Харківської області, де міський голова (Іван Столбовий - ІФ) пішов на співпрацю з окупантами. Обстріл мирного населення Росією - це спроба окупантів звинуватити Збройні сили України в нападі на цивільних, це чергова цинічна брехня російської пропаганди та воєнна провокація", - написав Синєгубов.

 

Теги: #війна #лікарня #харківська_область
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