Події

17:24 02.04.2022

Посли країн G7 допомагатимуть Україні отримати гуманітарну та економічну підтримку

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Посли країн G7 допомагатимуть Україні отримати гуманітарну та економічну підтримку

Група послів країн "Великої сімки" (G7) має намір використовувати свою мережу і ресурси, щоб допомогти Україні отримати гуманітарну та економічну підтримку як для короткострокових потреб, так і для довгострокового розвитку.

"Група координуватиме свої зусилля з іншими міжнародними партнерами України з метою підтримки економічного відновлення і заохочення повернення України на її амбітний шлях економічних і судових реформ після війни", - йдеться в заяві, опублікованій в Twitter групи в суботу.

Також посли мають намір уважно стежити за повідомленнями про потенційні воєнні злочини та інші порушення гуманітарного права, "а також допоможуть Україні захистити наше спільне розуміння свободи, демократії, верховенства права і прав людини".

"Група послів G7 залишається твердо прихильною незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголошується в заяві.

 

Теги: #допомога #g7
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