Ракета влучила в залізницю на Дніпропетровщині, рух поїздів зупинено - голова ОВА

Російські військові обстріляли Павлоградський район Дніпропетровської області, одна ракета влучила в залізницю, повідомив голова Обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворожі удари по Павлоградському району. Одна ракета влучила в залізницю. Сильно пошкоджені шляхи та контактні мережі. Вибухнули вагони. Рух поїздів зупинено. Рятувальники ліквідовують пожежу. Попередньо загиблих немає", - написав він у телеграм-каналі в суботу вдень.

За словами Резніченка, друга ракета влучила у відкриту місцевість. "Загоряння. Одна людина поранена", - повідомив він.