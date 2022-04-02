Події

16:21 02.04.2022

Ракета влучила в залізницю на Дніпропетровщині, рух поїздів зупинено - голова ОВА

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Ракета влучила в залізницю на Дніпропетровщині, рух поїздів зупинено - голова ОВА

Російські військові обстріляли Павлоградський район Дніпропетровської області, одна ракета влучила в залізницю, повідомив голова Обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворожі удари по Павлоградському району. Одна ракета влучила в залізницю. Сильно пошкоджені шляхи та контактні мережі. Вибухнули вагони. Рух поїздів зупинено. Рятувальники ліквідовують пожежу. Попередньо загиблих немає", - написав він у телеграм-каналі в суботу вдень.

За словами Резніченка, друга ракета влучила у відкриту місцевість. "Загоряння. Одна людина поранена", - повідомив він.

 

Теги: #ракета #залізниця #дніпропетровщина
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