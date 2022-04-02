У неділю в Україні похолодає, очікуються мокрий сніг, дощі

Найближчої доби в Україні втримається волога погода з подальшим зниженням температури повітря, повідомив Укргідрометцентр у суботу.

"У західних областях помірний, в північних невеликий мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу; температура повітря вночі і вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах 1-6° морозу", - йдеться в повідомленні, переданому агентству "Інтерфакс-Україна".

У більшості центральних областей вночі подекути невеликий дощ; вдень помірний дощ з переходом у мокрий сніг; температура повітря вночі та вдень 2-7° тепла.

У південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі місцями невеликий (в Одеській області помірний) дощ, вдень помірні дощі, місцями грози; температура повітря вночі 6-11° тепла, вдень 10-15°.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, у південній частині та східних областях південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

У Києві в неділю невеликий мокрий сніг, температура вночі та вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 3 квітня найвища температура повітря вдень була 25,0 в 1990 р., найнижча -10,4 в 1931 р.

У понеділок, 4 квітня, вночі в Україні, крім заходу і півночі, слабкий мокрий сніг і дощ, вдень без опадів.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вночі в південних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі близько 0°, 4 квітня в західних і північних областях 1-6° морозу, в Карпатах 7-12° морозу; вдень 2-7° тепла, на півдні країни до 10°.

У Києві в понеділок без опадів, температура вночі 1-3° морозу, вдень 4-6° тепла.