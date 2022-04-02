Події

13:56 02.04.2022

У неділю в Україні похолодає, очікуються мокрий сніг, дощі

2 хв читати
У неділю в Україні похолодає, очікуються мокрий сніг, дощі

Найближчої доби в Україні втримається волога погода з подальшим зниженням температури повітря, повідомив Укргідрометцентр у суботу.

"У західних областях помірний, в північних невеликий мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу; температура повітря вночі і вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах 1-6° морозу", - йдеться в повідомленні, переданому агентству "Інтерфакс-Україна".

У більшості центральних областей вночі подекути невеликий дощ; вдень помірний дощ з переходом у мокрий сніг; температура повітря вночі та вдень 2-7° тепла.

У південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі місцями невеликий (в Одеській області помірний) дощ, вдень помірні дощі, місцями грози; температура повітря вночі 6-11° тепла, вдень 10-15°.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, у південній частині та східних областях південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

У Києві в неділю невеликий мокрий сніг, температура вночі та вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 3 квітня найвища температура повітря вдень була 25,0 в 1990 р., найнижча -10,4 в 1931 р.

У понеділок, 4 квітня, вночі в Україні, крім заходу і півночі, слабкий мокрий сніг і дощ, вдень без опадів.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вночі в південних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі близько 0°, 4 квітня в західних і північних областях 1-6° морозу, в Карпатах 7-12° морозу; вдень 2-7° тепла, на півдні країни до 10°.

У Києві в понеділок без опадів, температура вночі 1-3° морозу, вдень 4-6° тепла.

Теги: #погода #прогноз
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:54 01.04.2022
Після скасування воєнного стану в країні продовжить діяти надзвичайний стан - Шмигаль

Після скасування воєнного стану в країні продовжить діяти надзвичайний стан - Шмигаль

12:59 01.04.2022
В Україні у вихідні очікується похолодання, повсюдно пройдуть дощі або мокрий сніг

В Україні у вихідні очікується похолодання, повсюдно пройдуть дощі або мокрий сніг

08:31 31.03.2022
ЄБРР очікує падіння ВВП РФ у 2022 році на 10%, нульову динаміку економіки в 2023 році

ЄБРР очікує падіння ВВП РФ у 2022 році на 10%, нульову динаміку економіки в 2023 році

12:11 29.03.2022
В Україні в найближчі дві доби очікується тепла погода, місцями невеликий дощ

В Україні в найближчі дві доби очікується тепла погода, місцями невеликий дощ

21:57 28.03.2022
Макрон може перемогти у другому турі президентських виборів - опитування

Макрон може перемогти у другому турі президентських виборів - опитування

13:40 28.03.2022
У Генштабі ЗСУ попереджають про можливе заподіяння ракетних ударів по Україні Чорноморським флотом РФ

У Генштабі ЗСУ попереджають про можливе заподіяння ракетних ударів по Україні Чорноморським флотом РФ

12:09 28.03.2022
У найближчі дві доби в Україні очікується тепла погода з невеликими опадами

У найближчі дві доби в Україні очікується тепла погода з невеликими опадами

13:32 26.03.2022
Холодне повітря з півночі Європи прийде в Україну

Холодне повітря з півночі Європи прийде в Україну

12:01 25.03.2022
Дощі та сильний вітер очікуються в Україні у вихідні

Дощі та сильний вітер очікуються в Україні у вихідні

11:32 24.03.2022
В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощ, сніг і поривчастий вітер

В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощ, сніг і поривчастий вітер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ракета влучила в залізницю на Дніпропетровщині, рух поїздів зупинено - голова ОВА

Туреччина готова допомогти в евакуації з Маріуполя по морю - ЗМІ

Російські військові вбили українського фотожурналіста Макса Левіна

Унаслідок серії вибухів у місті-супутнику ЗАЕС Енергодарі поранено чотирьох людей

Ворог планує оточити угруповання Об'єднаних сил і вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Сили РФ знову знищені в Чорнобаївці, на півночі розбита колона з Курської області

Ракета влучила в залізницю на Дніпропетровщині, рух поїздів зупинено - голова ОВА

35 людей загинули унаслідок влучення ворожої ракети в будівлю Миколаївської ОВА - ДСНС

НАНУ розірвала співпрацю з Російською академією наук

Російський снаряд влучив у Чернігівський обласний центр онкології: двоє людей поранені, ще один контужений

Унаслідок російського ракетного обстрілу Лозової поранені 4 людини - міський голова

Харківський парк Горького обстріляли, коли там працювали люди

У Дергачівському районі Харківщини ворожий снаряд пошкодив газопровід до двох сіл - міськрада

Туреччина готова допомогти в евакуації з Маріуполя по морю - ЗМІ

Російські військові вбили українського фотожурналіста Макса Левіна

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА