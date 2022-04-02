Події

08:29 02.04.2022

У Тростянці частково відновили електропостачання

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У Тростянці частково відновили електропостачання

У місті Тростянець Сумської області частково відновили електропостачання, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Продовжуємо піднімати звільнені громади. Завозимо продукти, ліки, предмети гігієни. Продовжуємо відновлювати інфраструктуру, зв'язок, транспортне сполучення. Частково у Тростянці відновили електропостачання, працюємо далі й за іншими громадами", – написав він у телеграм-каналі.

Живицький також зазначив, що російські окупанти зараз "вирують" від Білопілля до Конотопа.

"Щоправда, недовго цьому продовжуватися! Окопуються, тому нам ями для них рити не доведеться, полегшують завдання! Прошу мешканців Конотопщини триматися, не виходити на вулицю без нагальної потреби, бути обережними", - додав глава ОВА.

Джерело: https://t.me/Zhyvytskyy/1486

 

 

Теги: #електропостачання #відновлення #тростянець
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