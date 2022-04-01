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22:07 01.04.2022

Суперечності у суспільстві накопичуються і те, що сталося на нафтобазі в "Білгородській народній республіці" може початися на всій території РФ - - Данілов

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Суперечності у суспільстві накопичуються і те, що сталося на нафтобазі в "Білгородській народній республіці" може початися на всій території РФ - - Данілов

У російському суспільстві накопичуються протиріччя, а ситуація в РФ загалом починає розпалюватися, вважає секретар РНБО України Олексій Данілов.

"Протиріччя накопичуються, розпалюється ситуація в російській федерації. Суспільство, яке є на території Росії, починає дещо розуміти. Наприклад, те, що сталося у них сьогодні вранці, коли на території Білгородської народної республіки стався вибух на нафтобазі. Вони зараз чомусь, кажуть, що це зробили ми. Насправді це не відповідає дійсності", - сказав Данілов в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Водночас він зазначив, що російська влада повинна розуміти, що подібні випадки незабаром можуть відбуватися на всій території РФ.

"Ми до них не приходили. Ми не йшли до них з війною. І коли сьогодні пан пЄсков чи пєскОв, ця людина з вусами, каже, що це (вибух на нафтобазі – ІФ) не сприяє переговорам… А сприяє переговорам, коли вони вбивають наших дітей, наших жінок? Коли вони творять неподобство на нашій території? Це якісь хворі люди", - підсумував Данілов.

Як повідомлялося, пожежа на нафтобазі у Білгороді сталася вранці у п'ятницю. В результаті займання постраждали двоє співробітників нафтобази, жертв немає. Жителів прилеглих вулиць перевезено у безпечне місце.

Пізніше губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що причиною загоряння став авіаудар українських військових, проте речник міністерства оборони України Олександр Мотузяник не підтвердив і не спростував інформацію про причетність Києва до пожежі.

 

 

Теги: #рф #війна #протиріччя
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