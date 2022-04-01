Події

21:46 01.04.2022

За п'ятницю в результаті обстрілів на Донеччині загинуло семеро людей, шість - поранено, троє з них – діти

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За п'ятницю в результаті обстрілів на Донеччині загинуло семеро людей, шість - поранено, троє з них – діти

За п'ятницю, в результаті ворожих обстрілів на Донеччині загинуло семеро людей, постраждали шість, троє з них – діти, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"1 квітня в результаті російських обстрілів у Донецькій області загинуло 7 людей: 4 у Мар'їнці, 2 у Вугледарі та 1 у Новоселівці. 6 осіб також отримали поранення, серед них – троє дітей. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала 1 особа, поранена у Луганській області.

Також він зазначив, що "нині неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".

 

 

 

Теги: #жертви #війна #донецька
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