За п'ятницю в результаті обстрілів на Донеччині загинуло семеро людей, шість - поранено, троє з них – діти

За п'ятницю, в результаті ворожих обстрілів на Донеччині загинуло семеро людей, постраждали шість, троє з них – діти, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"1 квітня в результаті російських обстрілів у Донецькій області загинуло 7 людей: 4 у Мар'їнці, 2 у Вугледарі та 1 у Новоселівці. 6 осіб також отримали поранення, серед них – троє дітей. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала 1 особа, поранена у Луганській області.

Також він зазначив, що "нині неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".