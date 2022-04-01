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21:24 01.04.2022

Міністри культури ЄС виступили проти російської агресії щодо України - Мінкультури

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Міністри культури ЄС виступили проти російської агресії щодо України - Мінкультури

Міністри культури Ради Європи висловили повну солідарність з Україною та засудили збройний напад Росії, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики за результатами конференції у Страсбурзі.

"Міністри культури ЄС висловили повну солідарність про те, що культура не може бути аполітичною. Мої колеги найсуворіше засудили збройний напад росії на Україну з порушенням міжнародного права та закликали російську федерацію негайно та беззастережно припинити свої військові дії в Україні", – цитує міністра Олександра Ткаченка пресслужба відомства.

Зазначається, що під час конференції учасники схвалили відповідну декларацію. Зокрема, у ній йдеться про готовність (зокрема й фінансову) допомогти Україні через загрозу культурній спадщині, її термінового збереження, використовуючи всі можливості конвенцій Ради Європи та інші правові та законодавчі акти у сфері культури.

Крім того, міністри обговорили підтримку постраждалих художників, працівників сфери культури, спадщини та креативності, а також науковців з України через програми культурної співпраці.

"Також учасники конференції домовилися підтримувати ініціативи щодо проведення "Року культури України в Європі", залучаючи переселенців з України, на кшталт Європейської культурної конвенції та Конвенції Фаро", - йдеться в повідомленні.

 

 

Теги: #рф #єс #мінкульт
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