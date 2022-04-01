Події

21:17 01.04.2022

Агресор завдав ракетного удару по населеному пункту в Одеському районі, є постраждалі

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Агресор завдав ракетного удару по населеному пункту в Одеському районі, є постраждалі

Війська РФ завдали ракетного удару по населеному пункту в Одеському районі, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Щойно противник завдав удару трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі з ракетного комплексу "Іскандер" з Криму. Є постраждалі. Ми так цього не залишимо. Я обіцяю, що вони пошкодують за кожен пуск ракет і за кожен обстріл нашої землі", - повідомив Марченко у відеозверненні в Telegram.

 

 

 

Теги: #ракета #удар #одеський #район
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