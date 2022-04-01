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21:09 01.04.2022

Пенсію при втраті годувальника студенти денної форми навчання отримуватимуть без довідки з навчального закладу – рішення Кабміну

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Пенсію при втраті годувальника студенти денної форми навчання отримуватимуть без довідки з навчального закладу – рішення Кабміну

Кабінет міністрів дозволив призначати дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються на денній формі навчання в установах професійної, професійної перед вищою та вищою освітою, пенсію за втрати годувальника без надання довідки з навчального закладу.

"Ми напрацювали рішення, згідно з яким дітям, у яких загинули батьки або інші годувальники, пенсія при втраті годувальника призначатиметься і її виплата триватиме після досягнення повноліття без такої довідки", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки.

Зазначається, що Пенсійний фонд самостійно отримуватиме дані про навчання на денній формі у 2022 році з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

 

 

Теги: #кабмін #пенсія #студенти
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