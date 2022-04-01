Події

20:24 01.04.2022

NFT-музей війни зібрав понад $600 тис. на підтримку України

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NFT-музей війни зібрав понад $600 тис. на підтримку України

NFT-музей війни за перший день продажу віртуальних експонатів зібрав понад $600 тис. на підтримку України.

"Загалом придбали 1282 цифрові мистецькі твори. Зібрані кошти надійдуть до криптовалютного фонду, створеного українською криптобіржею KUNA, на підтримку української армії та цифрового та кіберопору", - написав у своєму телеграм-каналі віцепрем'єр міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він наголосив, що українська NFT-спільнота стала першою з тих, хто об'єднав технологію блокчейн та сучасне мистецтво, щоб задокументувати історичну правду про війну Росії проти України.

Як повідомлялося, музей Метаісторії запустив NFT-спільноту за підтримки Мінцифри.

 

 

 

Теги: #музей #війна #nft
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