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19:54 01.04.2022

Сі Цзіньпін закликав активізувати контакти КНР та ЄС у рамках двосторонніх зв'язків і з глобальних питань

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Сі Цзіньпін закликав активізувати контакти КНР та ЄС у рамках двосторонніх зв'язків і з глобальних питань

Голова КНР Сі Цзіньпін у п'ятницю закликав активізувати взаємодію ЄС з Китаєм у рамках двосторонніх відносин і з глобальних питань, а також заявив про необхідність для Пекіна та Брюсселя зробити внесок у стабілізацію стану справ у світі, передає агентство "Сіньхуа".

Сі Цзіньпін звернув увагу на те, що війна Росії проти України наклалася на пандемію COVID-19, що тривала, і нестійке глобальне відновлення.

"На цьому фоні Китаю та ЄС як двом основним силам, великим ринкам і великим цивілізаціям слід активізувати контакти щодо їхніх відносин та з основних питань, що стосуються глобального миру та розвитку, а також відіграти конструктивну роль у створенні стабілізаційних факторів у неспокійному світі", - пише агентство, зазначаючи, що про це китайський лідер заявив у ході відеосаміту з головою Євроради Шарлем Мішелем та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава КНР також закликав Євросоюз "сформувати власне уявлення про Китай, схвалити незалежну політику щодо Китаю та працювати з Китаєм" з метою сталого розвитку у двосторонніх відносинах.

При цьому Сі Цзіньпін відзначив прогрес у відносинах Китаю та ЄС "попри труднощі".

"Існують докази того, що Китай, як і ЄС, мають багато спільних інтересів та міцну основу для співпраці, і лише за допомогою співпраці та координації дві сторони можуть вирішувати проблеми", - йдеться в повідомленні агентства.

 

 

Теги: #китай #єс #відносини #заклик
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