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19:04 01.04.2022

В Україні відновлять програму оренди держмайна з пільгами на час воєнного стану

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В Україні відновлять програму оренди держмайна з пільгами на час воєнного стану

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні розроблений Фондом держмайна (ФДМ), народними депутатами та урядом законопроєкт №7192 про внесення змін до закону "Про оренду державного та комунального майна", що дозволяє встановити особливий порядок та умови оренди держмайна на час воєнного стану.

Як повідомляє пресслужба ФДМ, закон надає відповідні повноваження уряду, зокрема щодо запровадження пільг для орендарів.

"Доки Збройні сили захищають нас на передовій, украй важливо створити їм сильний економічний тил - підтримати бізнес і зберегти робочі місця. Держава вже запровадила безпрецедентні пільги для бізнесу, повністю оновивши податкову систему та скоротивши регуляції. Відновлення та спрощення процедур оренди держмайна відкриє нові можливості для ведення бізнесу, багато компаній зможуть передислокуватися та продовжити роботу", - цитує пресслужба в.о. голови Фонду державного майна Ольгу Батову.

Вся інформація про доступні для оренди об'єкти держмайна оновлюватиметься на сайті orenda.gov.ua

Відповідно до ухваленого документа, Кабінет Міністрів отримує повноваження щодо внесення змін до порядку та умов оренди державного майна.

Наразі ФДМУ у співпраці з Мінекономіки вже підготував проєкт постанови Кабміну щодо запровадження пільг для чинних орендарів. Найближчим часом його буде внесено на розгляд Кабміну.

Проєкт постанови, зокрема, передбачає такі зміни:

- Бізнес, що орендує майно для переміщення, зможе сплачувати пільгову орендну ставку (1 грн за 1 кв.м) протягом перших 6 місяців оренди. Різниця в орендній платі сплачуватиметься у визначений період після завершення воєнного стану.

- Авансовий внесок та забезпечувальний депозит для договорів зменшено до розміру однієї місячної орендної плати. Передбачено можливість повернення забезпечувальних депозитів орендарям.

- Не застосовуються обмеження та вимоги щодо суборенди.

- Автоматично продовжуватиметься дія договорів оренди, які завершуються у період воєнного стану. Договори оренди можуть бути достроково припинені за заявою орендаря.

- Документи за результатами аукціонів підписуються КЕП, якщо переможець аукціону не наполягає на підписанні у письмовій формі.

Після ухвалення проєкту постанови орендарям державного майна за договорами, чинними станом на 24 лютого 2022 року, буде надано знижки відповідно до регіонів розташування майна, що орендується, та можливості повноцінно працювати. Зокрема, пропонується звільнити від орендної платі фізичних осіб та ФОП, призваних або прийнятих на військову службу після оголошення воєнного стану, а також орендарів держмайна, яке розміщено на територіях, де велися та/або ведуться активні бойові дії. Деяким категоріям орендарів залежно від виду орендованого майна буде запропоновано знижку.

Теги: #рада #оренда
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