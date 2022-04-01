Ердоган знову пропонує Путіну провести в Туреччині його переговори із Зеленським - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним у п'ятницю знову виступив з ініціативою організувати переговори російського лідера та президента України Володимира Зеленського на турецькій території, повідомило агентство "Анадолу".

"У телефонній розмові з Володимиром Путіним турецький президент Ердоган повторив пропозицію прийняти у себе зустріч між українським та російським лідерами", - зазначає агентство на своїй сторінці у твіттері.

Ердоган також сказав, що "позитивний та конструктивний" перебіг переговорів у Стамбулі делегацій РФ та України підвищує сподівання на досягнення миру в Україні.

Крім того, за інформацією "Анадолу", у телефонній розмові Путін подякував Ердогану за те, що російсько-українські переговори відбулися у Стамбулі.

Напередодні Ердоган заявляв, що його країна має на меті якнайшвидшу організацію переговорів президентів Росії та України.

Ердоган також зазначав, що Туреччина буде готова в майбутньому виступити як один із гарантів безпеки України, але потрібно вивчити це питання більш детально.