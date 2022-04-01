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16:39 01.04.2022

Директори всіх шкіл Мелітополя відмовилися від співпраці з окупаційною владою, трьох із них викрали – омбудсмен

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Директори всіх шкіл Мелітополя відмовилися від співпраці з окупаційною владою, трьох із них викрали – омбудсмен

В окупованому російськими військами Мелітополі Запорізької області у невідомому напрямку вивезли директорів декількох шкіл міста, які відмовилися співпрацювати із самопроголошеною владою та вести освітній процес українською мовою, повідомила уповноважена Верховної Ради України Людмила Денісова.

"Загарбники постановили розпочати з 4 квітня у місті навчальний процес російською мовою за російськими програмами. Таким чином рашисти намагаються примусити дітей залишатися у місті, а у разі наступу ЗСУ їх можуть використати як живий щит", - написала омбудсмен у п'ятницю в телеграм-канал.

За її словами, всі директори мелітопольських шкіл відмовилися співпрацювати з ворогом, тому написали заяви на звільнення.

"Внаслідок чого самопроголошений мер Мелітополя Галина Данильченко наказала російським військовим видворити неслухняних адміністраторів шкіл із міста. Напередодні ввечері окупанти прийшли додому до трьох директорів - Анжеліни Коваленко, Олени Галацан та Людмили Чугай і вивезли їх у невідомому напрямку", - написала Денісова.

Омбудсмен наголосила, що захопленням заручників російські бойовики грубо порушують статті 3 і 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

"Акт примушення до навчання окупантами та втручання в освітній процес є прямим порушенням права на культурну і національну ідентичність, гарантованого статтею 29 Конвенції ООН про права дитини, та права на освіту відповідно до статей 24 та 94 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни", - додала Денісова.

Теги: #мелітополь #школи #відмова #окупанти
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