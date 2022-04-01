Російські окупанти залишили ЧАЕС із полоненими нацгвардійцями - "Енергоатом"

Російські окупанти, залишаючи територію Чорнобильської АЕС, забрали з собою захоплених у полон іще 24 лютого представників Національної гвардії, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"Тікаючи з території Чорнобильської АЕС, російські окупанти забрали нацгвардійців, яких утримують у полоні з 24 лютого", - йдеться в повідомленні "Енергоатома" в його телеграмм-каналі в четвер увечері.

Компанія зазначає, що про це повідомили працівники ЧАЕС, які перебувають на станції.

Як повідомлялося, сьогодні окупанти залишили майданчик ЧАЕС, розграбувавши його. ЧАЕС була захоплена з першого дня війни 24 лютого, лише у 20-х числах березня окупанти дозволили здійснити ротацію персоналу, який перебував там близько 600 годин без зміни та нормальних умов для роботи.