Події

08:40 01.04.2022

Російські окупанти залишили майданчик ЧАЕС, розграбувавши його

1 хв читати
Російські окупанти залишили майданчик ЧАЕС, розграбувавши його

Державне агентство з управління зоною відчуження (ДАЗВ) повідомило, що на вечір четверга сторонніх осіб на майданчику Чорнобильської АЕС немає.

"Наразі сторонніх осіб на майданчику ЧАЕС немає", - написало ДАЗВ у своєму фейсбуці близько 22.00.

Перед цим на своєму сайті агентство повідомило, що "під час виходу окупантів із території відбувається розграбування приміщень, розкрадання техніки та інших цінних речей".

У ДАЗВ також зазначили, що так званий акт прийому-передачі охорони ЧАЕС, який склали окупанти перед відходом, працівники станції підписали під тиском.

Там пояснили, що подальші дії на території ЧАЕС буде здійснено після її перевірки силами українських фахівців на наявність вибухових пристроїв.

Як повідомлялося, російські окупанти підписали акт наміру залишити майданчик ЧАЕС у вигляді документа "акт прийому та передачі охорони ЧАЕС", в якому позначили, що "претензій з боку адміністрації охоронюваного об'єкта щодо військ національної гвардії Російської Федерації немає".

За даними НАЕК "Енергоатом", окупанти рили окопи безпосередньо в "Рудому лісі", найбільш забрудненому місці зони відчуження, внаслідок чого зазнали сильного радіаційного опромінення і вирішили піти з зони.

 

 

Теги: #атом #енергетика
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:42 01.04.2022
Російські окупанти залишили ЧАЕС із полоненими нацгвардійцями - "Енергоатом"

Російські окупанти залишили ЧАЕС із полоненими нацгвардійцями - "Енергоатом"

07:25 01.04.2022
МАГАТЕ не має рішення щодо питання виведення військ РФ із захоплених АЕС - глава "Енергоатома"

МАГАТЕ не має рішення щодо питання виведення військ РФ із захоплених АЕС - глава "Енергоатома"

20:34 31.03.2022
Експорт української е/е має позитивний ефект для Польщі

Експорт української е/е має позитивний ефект для Польщі

06:59 31.03.2022
Глава МАГАТЕ анонсував швидкий приїзд експертів на ядерні об'єкти України

Глава МАГАТЕ анонсував швидкий приїзд експертів на ядерні об'єкти України

21:43 30.03.2022
Україна ініціює обмеження можливостей РФ споруджувати нові атомні об'єкти за її межами

Україна ініціює обмеження можливостей РФ споруджувати нові атомні об'єкти за її межами

20:01 30.03.2022
Міненерго впровадило порядок обмежених пропорційних розрахунків "ГарПоку" із ВДЕ-генерацією на період воєнного стану

Міненерго впровадило порядок обмежених пропорційних розрахунків "ГарПоку" із ВДЕ-генерацією на період воєнного стану

06:19 30.03.2022
НКРЕКП спростила приєднання до газорозподільних мереж важливих для економіки та оборони об'єктів

НКРЕКП спростила приєднання до газорозподільних мереж важливих для економіки та оборони об'єктів

18:05 27.03.2022
Поблизу ЧАЕС горить понад 10 тис. га лісу – омбудсмен

Поблизу ЧАЕС горить понад 10 тис. га лісу – омбудсмен

20:12 26.03.2022
Споживання газу за тиждень знизилося майже на 30% - "Нафтогаз"

Споживання газу за тиждень знизилося майже на 30% - "Нафтогаз"

20:02 25.03.2022
Окупована Каховська ГЕС працює на енергосистему України

Окупована Каховська ГЕС працює на енергосистему України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 153 дитини, 245 дітей поранено

Кількість загиблих у результаті обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 24 осіб

Російські окупанти залишили ЧАЕС із полоненими нацгвардійцями - "Енергоатом"

МАГАТЕ не має рішення щодо питання виведення військ РФ із захоплених АЕС - глава "Енергоатома"

Президент Європарламенту Мецола їде до Києва

ОСТАННЄ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 153 дитини, 245 дітей поранено

Кількість загиблих у результаті обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 24 осіб

Жінка зазнала поранення вранці в п'ятницю в результаті обстрілу з градів Гірського на Луганщині

Українські кінотеатри поки що не відновлюватимуть свою роботу

Потужна оборона Маріуполя не дала окупантам розосередитися на інші напрямки

Уже два члени НАТО виявили бажання стати гарантами безпеки України - Арахамія

За добу харківські рятувальники загасили 38 пожеж

Україна обов'язково отримає від Росії репарації в повному обсязі - Ахметов для Bloomberg

Австралія направить Україні бронетранспортери Bushmaster

1 квітня з Луганської та Донецької областей вирушать три евакуаційні поїзди

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА