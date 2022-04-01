Російські окупанти залишили майданчик ЧАЕС, розграбувавши його

Державне агентство з управління зоною відчуження (ДАЗВ) повідомило, що на вечір четверга сторонніх осіб на майданчику Чорнобильської АЕС немає.

"Наразі сторонніх осіб на майданчику ЧАЕС немає", - написало ДАЗВ у своєму фейсбуці близько 22.00.

Перед цим на своєму сайті агентство повідомило, що "під час виходу окупантів із території відбувається розграбування приміщень, розкрадання техніки та інших цінних речей".

У ДАЗВ також зазначили, що так званий акт прийому-передачі охорони ЧАЕС, який склали окупанти перед відходом, працівники станції підписали під тиском.

Там пояснили, що подальші дії на території ЧАЕС буде здійснено після її перевірки силами українських фахівців на наявність вибухових пристроїв.

Як повідомлялося, російські окупанти підписали акт наміру залишити майданчик ЧАЕС у вигляді документа "акт прийому та передачі охорони ЧАЕС", в якому позначили, що "претензій з боку адміністрації охоронюваного об'єкта щодо військ національної гвардії Російської Федерації немає".

За даними НАЕК "Енергоатом", окупанти рили окопи безпосередньо в "Рудому лісі", найбільш забрудненому місці зони відчуження, внаслідок чого зазнали сильного радіаційного опромінення і вирішили піти з зони.