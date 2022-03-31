Події

22:22 31.03.2022

Оперативної евакуації з Ізюма потребують 15-20 тисяч людей - заступник міського голови

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РФ не погоджує "зелені коридори" для евакуації жителів Ізюма Харківської області вже майже 20 днів, тоді як негайної евакуації потребують тисячі жителів міста.

"Найоперативнішої евакуації з Ізюма потребують близько 15-20 тисяч городян. "Зелені коридори" не узгоджуються, відсутні майже 20 днів", - написав на своїй сторінці у фейсбуці заступник міського голови Володимир Мацокін.

Він додав, що 31 березня вдалося евакуювати 2,5 тисячі жителів району, але не райцентру.

"Сьогодні, завдяки Богу та зусиллям влади, евакуйовано 2500 людей. Але. Це з Ізюмського району, з міста Ізюма евакуації не було", - написав Мацокін.

 

Теги: #евакуація #війна #ізюм
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