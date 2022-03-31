Резніков обговорив із Ердоганом ситуацію на передовій, воєнні злочини РФ проти мирного населення та збитки, завдані інфраструктурі

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом подробиці ситуації на передовій, воєнні злочини Росії проти мирного населення в Україні та збитків, завданих інфраструктурі.

"Обговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом подробиці ситуації на передовій, воєнні злочини Росії проти мирного населення та збитки, завдані інфраструктурі. Я ціную всю підтримку, яку надає Туреччина, зокрема політичну та дипломатичну", - написав Резніков у твіттері в четвер.