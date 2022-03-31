Події

20:05 31.03.2022

Всесвітня асоціація ядерних операторів переводить усі українські АЕС до Паризького центру

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Всесвітня асоціація ядерних операторів переводить усі українські АЕС до Паризького центру

Всесвітня асоціація організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС), перевела оператора всіх українських АЕС НАЕК "Енергоатом" із Московського до Паризького центру.

"Сьогодні, 31 березня 2022 року, Рада керуючих ВАО АЕС на своєму засіданні підтримала заявку ДП "НАЕК "Енергоатом" і ухвалила рішення стосовно переведення компанії разом з усіма її станціями й атомними енергоблоками до Паризького центру асоціації", – повідомив український оператор АЕС у своєму телеграм-каналі в четвер.

У компанії зазначили, що українські атомні електростанції входили до Московського центру ВАО АЕС з моменту створення цієї організації у 1989 році.

Тепер до Паризького центру переводять Запорізьку АЕС (6 блоків ВВЕР-1000), Рівненську АЕС (2 блоки ВВЕР-440, 2 блоки ВВЕР-1000), Южно-Українську АЕС (3 блоки ВВЕР-1000), Хмельницьку АЕС (2 блоки ВВЕР-1000) 1000), уточнили в "Енергоатомі".

Згідно з його інформацією, ВАО АЕС (WANO) об'єднує всіх операторів АЕС світу та сприяє обміну досвідом експлуатації АЕС, щоб члени асоціації могли спільно працювати для досягнення найвищого рівня безпеки та надійності під час експлуатації своїх атомних станцій.

Теги: #аес #енергоатом #паризький_центр
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