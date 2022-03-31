Події

19:25 31.03.2022

Відчайдушні спроби російських окупантів підірвати демократію в Україні мають бути припинені

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Відчайдушні спроби російських окупантів підірвати демократію в Україні мають бути припинені

Посли країн "Великої сімки" засуджують дії російських окупантів, які викрадають громадських активістів, журналістів та місцевих політиків на тимчасово зайнятих загарбниками територіях України.

"Посли країн G7 засуджують триваюче жалюгідне викрадення цивільних осіб російськими військами в Україні, включаючи журналістів, громадських активістів, мерів і місцевих чиновників. Ці відчайдушні спроби підірвати демократію в Україні мають бути припинені", - йдеться у заяві послів у твіттері в четвер.

У ній уточнюється, що посли віддають належне місцевим чиновникам по всій Україні, які забезпечують захист своїх громад та підтримують їхніх мешканців.

"Їхня (місцевих чиновників – ІФ) стійкість під надзвичайним тиском є яскравим прикладом відданості державній службі", - підсумували посли.

 

Теги: #україна #посли #заклик #g7
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