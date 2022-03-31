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19:05 31.03.2022

Україна заарештовує літаки Ан-124-100 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Дніпро" – юрфірма "Ілляшев та Партнери"

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Україна заарештовує літаки Ан-124-100 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Дніпро" – юрфірма "Ілляшев та Партнери"

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва 21 березня 2022 року в рамках кримінального провадження, відкритого за заявою держпідприємства "Антонов", прийняв ухвалу про арешт 12 транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Дніпро", повідомила юридична фірма "Ілляшев та Партнери", що представляє інтереси ДП.

"Ухвалу було направлено всім компетентним органам у відповідних юрисдикціях. Отже, наразі процедуру виконання цього забезпечувального заходу вже запущено", – зазначив агентству "Інтерфакс-Україна" старший партнер, керівник практики міжнародного арбітражу "Ілляшев та Партнери" Роман Марченко в четвер.

У компанії уточнили, що наразі згідно з рішеннями місцевої влади трьом літакам Ан-124-100 "Руслан" авіакомпанії "Волга-Дніпро" заборонено виліт із Німеччини, одному – з Канади.

У пресслужбі юрфірми зазначили, що арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів та подальшого відшкодування збитків.

"Росавіація" незаконно надала право компанії, що входить до групи компаній "Волга-Дніпро", видавати сертифікати льотної придатності на "Руслани". Фактично останніми роками "Волга-Дніпро" видавала сертифікати сама собі, ставлячи під загрозу безпечну експлуатацію повітряних суден, що є кричущим порушенням положень міжнародних конвенцій", - пояснили в "Ілляшев та Партнери".

Юрфірма вважає це серйозною перемогою України, яка стала можливою завдяки неймовірним спільним зусиллям прокуратури, Мінінфраструктури, МВС, МЗС та "Укроборонпрому".

Згідно з ухвалою суду, літаки підлягають передачі в управління українському Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), уточнюється у пресрелізі.

Теги: #антонов #волга #арешт #дніпро
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