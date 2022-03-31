Зеленський у бельгійському парламенті: Маріуполь – найстрашніше місце у Європі

Президент України Володимир Зеленський заявив, виступаючи перед парламентом Бельгії, що Маріуполь на сьогодні є найстрашнішим місцем у Європі.

Звертаючись до парламентарів, глава держави зазначив, що в Маріуполі на сьогодні російськими ракетами та артилерією знищено 90% будівель, загинули тисячі мирних людей.

"Людей ховають прямо в місті, на подвір'ях багатоповерхівок. Точніше - того, що залишилося від багатоповерхівок. Понад три тижні Маріуполь у повній блокаді. Російські військові закрили всі в'їзди в місто і заблокували підхід із моря. Там немає нічого: води, їжі, ліків. Немає життя. Немає всього того, що потрібно для підтримання будь-якого життя. Але Маріуполь не здається і продовжує боротися з окупантами", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що захисники Маріуполя мали вибір – вийти з міста, проте вони цього не зробили.

"Кожного божого дня ми намагаємося зробити все, щоб працювали гуманітарні коридори з Маріуполя. Щоб врятувати звідти мирних жителів, які ще залишаються в місті. Жінки, діти, люди старшого покоління. Частково нам це вдається. Але в більшості випадків російські військові не випускають людей на вільну територію України. І не допускають будь-яких гуманітарних вантажів у Маріуполь. Сьогодні – це найстрашніше місце в Європі. Там пекло. Там катастрофа. Про яку всі знають. Але ніхто не має достатньої рішучості, щоб допомогти зупинити катастрофу в цьому місті та в інших містах нашої держави", - заявив президент.

"І зараз я хочу запитати всіх вас: на що сподіваються захисники Маріуполя? На що сподіваються захисники інших міст? Там, де були битви не менш страшні, ніж у вас біля Іпра? А може, навіть у Маріуполі й страшніше. Не знаю. Чи сподіваються захисники наших міст на закриття неба над Україною для російських ракет і літаків?.. Вони знають, що на це немає сміливості (на Заході – ІФ.) Чи думають вони про те, чи відповідає наша держава критеріям вступу до ЄС? Чи розраховують маріупольці чи захисники якогось міста в Україні рівень втрат європейських кампаній після припинення бізнесу на російському ринку. Чи думають вони в принципі про гроші? Ні. Не сподіваються, не рахують", - підсумував він.