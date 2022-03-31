Блокада Росією чорноморських портів України є проблемою для світу, заявляє генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатує, що блокування Росією чорноморських портів України є проблемою не лише для України, а й усього світу.

"Ми знаємо, що Чорне море та порти України є ключовими елементами експорту зерна та продуктів харчування для решти світу. Тому російська блокада українських портів є не лише проблемою для України, але це велика проблема для людей у всьому світі, що призводить до нестачі та підвищення цін на продукти харчування в усьому світі", - сказав він на пресконференції в четвер у Брюсселі.

У зв'язку з цим Столтенберг переконаний у необхідності завершити цю блокаду, щоб "Україна змогла вільно експортувати зерно на світові ринки, щоб нагодувати людей та зменшити ціни на продукти харчування".

Крім того, генсек зазначив, що союзники з НАТО "надають великого значення Чорному морю". "Є три країни-союзниці, які є прибережними країнами – Туреччина, Болгарія та Румунія, а також близькі партнери – Україна та Грузія. Чорне море має велику стратегічну вагу для НАТО", - додав він.