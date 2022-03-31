Лондон упровадив санкції проти голови "Газпром-Медіа", начальника Національного центру управління обороною РФ, журналіста Брильова

Велика Британія розширила санкції проти РФ, під нові санкції підпали голова "Газпром-Медіа Холдингу" Олександр Жаров, начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізинцев, журналіст Сергій Брильов.

Також нові санкції торкнулися керівника міжнародного мовлення інформаційного агентства та радіо Sputnik Антона Анісімова та генерального директора телеканалу RT Олексія Ніколова. Загалом нові санкції торкнулися 12 людей.

Йдеться про заморожування активів та заборону на відвідування Великої Британії.

Санкції також торкнулися МІА "Росія Сьогодні".

Крім того, обмежувальні заходи торкнулися автономної некомерційної організації (АНО) "ТБ-Новини", що відповідає за трансляції RT.