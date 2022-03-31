Події

10:42 31.03.2022

Із початку російської агресії в Миколаївській області загинули 134 мирних жителі - голова ОДА

1 хв читати
Із початку російської агресії в Миколаївській області загинули 134 мирних жителі - голова ОДА

Станом на 30 березня внаслідок російського вторгнення в Україну в Миколаївській області загинули 134 цивільних, зокрема шість дітей, повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

"Із початку російської агресії в Миколаївській області загинули 134 особи, зокрема шестеро дітей. Ще 415 наших громадян дістали поранень, серед них 30 дітей", - повідомив Кім на брифінгу у середу.

Крім того, внаслідок обстрілу було пошкоджено 1622 цивільних об'єкти, зокрема 1200 об'єктів житлового фонду.

Теги: #жертви #війна #миколаївська_область
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:25 31.03.2022
Нам потрібна зброя, яка допоможе нам вигнати окупантів із нашої землі, – Зеленський у парламенті Нідерландів

Нам потрібна зброя, яка допоможе нам вигнати окупантів із нашої землі, – Зеленський у парламенті Нідерландів

12:22 31.03.2022
Війна в Україні стає для світу рутиною - Зеленський у парламенті Нідерландів

Війна в Україні стає для світу рутиною - Зеленський у парламенті Нідерландів

12:17 31.03.2022
Унаслідок обстрілів ворога пошкоджено будинки у декількох громадах Житомирської області

Унаслідок обстрілів ворога пошкоджено будинки у декількох громадах Житомирської області

12:11 31.03.2022
Британська розвідка стверджує, що Росія дуже недооцінила ситуацію в Україні, – ЗМІ

Британська розвідка стверджує, що Росія дуже недооцінила ситуацію в Україні, – ЗМІ

11:55 31.03.2022
Двоє дітей загинули від обстрілів у Лисичанську

Двоє дітей загинули від обстрілів у Лисичанську

10:01 31.03.2022
Армія РФ з початку війни втратила приблизно 17500 осіб особового складу - Генштаб ЗСУ

Армія РФ з початку війни втратила приблизно 17500 осіб особового складу - Генштаб ЗСУ

08:56 31.03.2022
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 148 дітей, 232 дитини поранено

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 148 дітей, 232 дитини поранено

08:27 31.03.2022
Кількість жертв у результаті обстрілу Миколаївської ОДА зросла до 16 осіб

Кількість жертв у результаті обстрілу Миколаївської ОДА зросла до 16 осіб

08:22 31.03.2022
ООН розслідує твердження про примусову евакуацію жителів Маріуполя до РФ

ООН розслідує твердження про примусову евакуацію жителів Маріуполя до РФ

07:43 31.03.2022
У результаті обстрілів у Луганській області горить школа та нафтове сховище, загинули двоє людей, двох дітей поранено

У результаті обстрілів у Луганській області горить школа та нафтове сховище, загинули двоє людей, двох дітей поранено

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нам потрібна зброя, яка допоможе нам вигнати окупантів із нашої землі, – Зеленський у парламенті Нідерландів

Війна в Україні стає для світу рутиною - Зеленський у парламенті Нідерландів

Двоє дітей загинули від обстрілів у Лисичанську

Червоний Хрест повідомив про погодження з РФ доступу для гумконвою в Маріуполь, а також коридорів із Мелітополя та Енергодару – Верещук

У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди, поранено 11 цивільних, серед них четверо дітей

ОСТАННЄ

Нардеп Стефанишина повідомила про загибель чоловіка біля Чернігова

Червоний Хрест повідомив про погодження з РФ доступу для гумконвою в Маріуполь, а також коридорів із Мелітополя та Енергодару – Верещук

Американські фахівці допоможуть українським прокурорам в аналізі інформації про воєнні злочини

РФ не дає відкрити гуманітарних коридорів на Харківщині, найгарячішою точкою залишається Ізюм - Синєгубов

Володимир Кличко поїхав до Німеччини на переговори щодо надання підтримки Україні

У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди, поранено 11 цивільних, серед них четверо дітей

Зеленський запропонував Австралії приєднатися до програми відновлення регіонів України

"Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрут курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід Києва

Громадський велопрокат BikeNOW відновить роботу у Києві з 1 квітня

Солдати з Південної Осетії відмовилися брати участь у війні РФ в Україні - розвідка

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА