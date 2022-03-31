Із початку російської агресії в Миколаївській області загинули 134 мирних жителі - голова ОДА

Станом на 30 березня внаслідок російського вторгнення в Україну в Миколаївській області загинули 134 цивільних, зокрема шість дітей, повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

"Із початку російської агресії в Миколаївській області загинули 134 особи, зокрема шестеро дітей. Ще 415 наших громадян дістали поранень, серед них 30 дітей", - повідомив Кім на брифінгу у середу.

Крім того, внаслідок обстрілу було пошкоджено 1622 цивільних об'єкти, зокрема 1200 об'єктів житлового фонду.