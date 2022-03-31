Події

10:14 31.03.2022

Громадський велопрокат BikeNOW відновить роботу у Києві з 1 квітня

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Громадський велопрокат BikeNOW відновить роботу у Києві з 1 квітня

Сервіс громадського велопрокату BikeNOW відновить роботу у Києві з 1 квітня.

"Ми приймаємо виклик Київської міської державної адміністрації. Як довго ви та ми на це чекали! Залишається трішечки часу! Старанно "чаклуємо" над запуском! Вже цієї п’ятниці ви зможете скористатись нашим транспортом!" - ідеться в повідомленні сервісу у фейсбуці.

Водночас у компанії заявили, що кількість транспорту буде значно меншою за звичайну.

"Закликаємо - з пильністю ставитись до сигналів тривог, що лунають містом, бути пильним при використані, не їздити парками та лісами", - наголосили в BikeNOW.

Теги: #транспорт #київ #велопрокат
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