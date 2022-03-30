Війна в Україні забрала життя щонайменше 1 189 цивільних, ще 1 901 поранений

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 29 березня 2022 року становили 3 090 цивільних (у зведенні добою раніше – 3 039), зокрема 1 189 загиблих (1 179), повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини у середу.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, й особливо останніми днями, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень усе ще чекають на підтвердження", – наголошується у документі.

Відповідно до нього, це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи (Донецька обл.), Ізюму (Харківська обл.), Попасної (Луганська обл.), Тростянця (Сумська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не входять до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинули 239 чоловіків, 172 жінки, 34 хлопчики та 17 дівчаток, тоді як стать 57 дітей і 670 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 1 901 пораненого 36 дівчаток і 30 хлопчиків, а також 76 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з попереднім днем, за даними ООН, загинули четверо дітей і ще вісім були поранені.

УВКПЛ ООН зазначає, що у Донецькій та Луганській областях на опівніч 30 березня було зафіксовано 328 (326) загиблих і 727 (716) поранених на території, контрольованій урядом, і 65 (62) загиблих та 243 (233) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (у Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 796 (791) загиблих і 931 (911) пораненого.

У зведенні також йдеться, що, згідно з даними Офісу генерального прокурора України, станом на 8:00 30 березня загинули 145 (144) дітей і поранені 222 (220).

Зростання показників у зазначеному зведенні порівняно з цифрами у попередньому зведенні не слід зараховувати лише на нові випадки, що мали місце 29 березня, оскільки протягом дня УВКПЛ ООН також верифікувало декілька випадків, що мали місце у попередні дні, уточнюється у документі.