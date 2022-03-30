У результаті ворожого авіаудару у Слобожанському на Харківщині загинула мама з дитиною

Слідчі СВ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури розпочали досудове розслідування за фактом російського авіаудару по сел.Слобожанське Ізюмського району Харківської області, в результаті якого загинули жінка та її 11-річний син.

"За даними слідства, військовослужбовці ЗС РФ завдали авіаудару по сел. Слобожанському... В результаті було пошкоджено житловий будинок. Унаслідок вибухових травм загинув 11-річний хлопчик і його мати", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Кримінальне провадження розпочато за ч.2 ст.348 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.