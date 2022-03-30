Мінсоцполітики спільно з ЮНІСЕФ упроваджують програму грошової допомоги вразливим сім'ям із дітьми

Міністерство соціальної політики України та ЮНІСЕФ розпочинають цільову програму грошової допомоги для незахищених сімей із дітьми, які постраждали через війну та потребують фінансової підтримки.

"Додаткові виплати в рамках цієї програми мають посилити державні програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, започатковані урядом України. Згідно з дослідженнями, грошова допомога є ефективним інструментом реагування на потреби дітей. У довгостроковій перспективі вона допомагає зміцнити стійкість сім'ї у стресовій ситуації, знижує вразливість до подальших криз", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що допомогу зможуть отримати сім'ї, що належать до таких категорій: сім'ї, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, із яких принаймні одна дитина не досягла двох років; сім'ї із двома або більше дітьми, де одна дитина має інвалідність.

За даними Мінсоцполітики, виплата становить 2 220 грн для кожного члена сім'ї на місяць, але не більш ніж для п'яти осіб. Виплату даватимуть сумою за три місяці одним платежем.

Подати заявку на отримання допомоги можна на сайті: register.unicef.org. Якщо виникнуть труднощі або додаткові запитання, варто звернутися на гарячу лінію "Спільно" за номером: 0 800 600 017.

"На сайті необхідно заповнити анкету та обов'язково перевірити коректність внесених даних. Зокрема, потрібно буде надати інформацію про всіх членів сім'ї та банківський рахунок, на який проводитиметься виплата. Переказ має надійти через 4 тижні після подання заявки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці ЮНІСЕФ та партнери розглянуть кожну заявку та перевірять достовірність інформації та відповідність усім критеріям. Учасникам програми надійде СМС щодо ухваленого рішення.