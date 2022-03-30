У Приморську мер обміняв себе на полоненого росіянами батька

Мер міста Приморська Запорізької області Олександр Кошалевич, обраний від "Опозиційної платформи - За життя", обміняв себе на захопленого росіянами батька, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" народний депутат України Володимир Кальцев.

"З перших днів окупації мер публічно заявляв: "Приморськ – це Україна", брав участь у мітингах протесту на площі разом із городянами. Російські військові розшукували мера, а коли не змогли знайти, взяли в полон його літнього батька. І Олександр Кошелевич обміняв себе на батька. Росіяни повезли мера в бік Бердянська", - сказав Володимир Кальцев.