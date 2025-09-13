Інтерфакс-Україна
10:57 13.09.2025

Безпілотники СБУ в порту Приморськ уразили два танкери "тіньового флоту" РФ – ЗМІ

Під час спецоперації СБУ 11 вересня у російському порту Приморськ пошкоджено одразу два російські танкери — Kusto та Cai Yun, пише Reuters з посиланням на галузеві джерела і українських військових.

Ці судна належать до "тіньового флоту" РФ та ходять під прапором Сейшельських островів.

Як зазначається, після удару безпілотників СБУ найбільший російський порт експорту нафтопродуктів у Балтійському морі призупинив роботу. Масштаб пошкоджень насосної станції, яка окрім танкерів також зазнала атаки, наразі невідомий.

За даними експертів, товарообіг Приморська сягає $100 млн щодня.

Теги: #удари #приморськ #сбу

