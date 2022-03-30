Події

12:03 30.03.2022

Двоє українців загинули внаслідок теракту в Ізраїлі - МЗС

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Двоє українців загинули внаслідок теракту в Ізраїлі - МЗС

Унаслідок терористичного нападу в ізраїльському місті Бней-Брак 29 березня загинули двоє громадян України, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Українці тривалий час проживали в Ізраїлі, обидва - жителі Чернівецької області. Посольство України наразі вживає заходів щодо інформування рідних загиблих і надання їм консульської допомоги, а також взаємодіє з поліцією в рамках розслідування теракту", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

Теги: #теракт #ізраїль #мзс #ніколенко
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