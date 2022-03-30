Події

07:59 30.03.2022

Підвищення рівня життя в РФ і у себе особисто протягом найближчих трьох-п'яти років очікують близько половини росіян

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Майже кожен другий росіянин (49%) упевнений, що рівень життя на Росії у найближчі три-п'ять років стане вищим, кількість респондентів, які очікують, що в цей час вони житимуть краще, виявилося порівняним (48%), свідчать дані опитування Фонду "Громадська думка" (ФОМ), що надійшли до "Інтерфаксу".

У свою чергу, кожен п'ятий (21%) у цей час не чекає будь-яких змін за рівнем життя в країні, на зміни рівня свого життя на найближчі три-п'ять років не чекають 19% співгромадян, зазначають соціологи.

Що стосується питомої ваги песимістів, то 13% учасників опитування або майже кожен восьмий росіянин вважають, що рівень життя в країні протягом цього періоду буде знижуватися, на зниження свого рівня життя очікують 9% респондентів або кожен одинадцятий.

Всеросійське опитування було проведено 18-20 березня 2022 серед 1500 респондентів у віці від 18 років у 104 населених пунктах РФ, в 53 регіонах.

 

 

Теги: #рф #опитування #рівень #життя
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