Події

07:30 30.03.2022

У Білому домі позначили деескалацію в Україні та прихильність РФ до дипломатії умовою для переговорів Байдена та Путіна

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У Білому домі позначили деескалацію в Україні та прихильність РФ до дипломатії умовою для переговорів Байдена та Путіна

Умовою для проведення переговорів президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна є деескалація ситуації в Україні та прагнення Росії до дипломатії, заявила у вівторок директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

"Ми ясно зазначили, президент Байден ясно вказав на необхідність відчутної розрядки з боку Росії та чіткої, істинної прихильності дипломатії до того, як президент провів би таку розмову", - сказала Бедінгфілд на брифінгу.

 

 

Теги: #сша #росія #переговори #умови
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