За ніч з-під завалів на Луганщині врятовано шестеро людей

У ніч проти середи російські окупанти обстрілювали міста Луганської області підконтрольні Україні, з-під завалів вдалося врятувати 6 людей, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"По Сєверодонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Кремінному, Золотому цілилися росіяни сьогодні вночі. Шість врятованих життів – надали допомогу всім, до кого дісталися. Це жителі Кремінної та Рубіжної. Співробітники ДСНС вчасно ліквідували пожежі та розібрали завали. Також через ворожі обстріли загоряння сталися у двох магазинах у Сєвєродонецьку та Рубіжному. У кількох районах зруйновано гаражні комплекси", – написав Гайдай у середу вранці у телеграмі.

Крім того, він зазначив, що через відносне потепління виникла ще одна проблема – після розриву снарядів відбувається спалах лісу та трави. "Лише за минулу ніч відповідні пожежі виникли у Кремінній (1,5 га), Царівці (0,5 га), Айдар-Миколаївці (0,5 га), Золотому-1 (0,5 га) та Лисичанську", – уточнив голова Луганської ОВА.

Гайдай наголосив, що за минулу добу відбито 4 атаки російських окупантів. Знищено 7 танків, 7 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкова гармата.