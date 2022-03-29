Booking.com у партнерстві з готелями в Європі надає знижку в 50% для українських біженців

Туристичний сервіс Booking.com у партнерстві з низкою європейських готелів надає знижку розміром 50% на бронювання проживання для українських біженців, повідомляється на сайті сервісу.

"Разом із партнерами - власниками об'єктів розміщення ми надаємо можливість безкоштовного проживання або бронювання з істотними знижками для людей, що вимушено виїхали з України. Ми пропонуємо знижки від 50% або повністю безкоштовне проживання (без урахування податків і зборів)", - ідеться в повідомленні на сайті Booking.com.

Згідно з ним, житло має бути заброньоване не раніше ніж за три дні до заїзду. В деяких випадках може знадобитися сплата туристичного податку.

Спеціальний тариф для біженців з України доступний у варіантах розміщення, що беруть участь у програмі, в Словаччині, Угорщині, Румунії, Польщі, Молдові, Чехії, Італії, Німеччині, Нідерландах і Австрії.