Венедіктова підписала ще одну підозру Киві

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала ще одну підозру колишньому народному депутату Іллі Киві, який оголошений у розшук та, ймовірно, користується іншими документами.

"Інформую суспільство про те, що підписала чергову підозру Киві І.В.", - написала вона у фейсбуці.

Інкриміновані йому правопорушення – вчинення публічних закликів до насильницької зміни та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації (ч.3 ст.109 КК України), заклики до агресивної війни (ст.436 КК України).

"Не можу ділитись усіма подробицями, але якщо коротко, то прокурори докладають колосальних зусиль, щоб затримати вже колишнього народного депутата. Це, як виявилося, не так просто. У нас є підстави стверджувати, що Кива користується іншими документами, не відомими слідчим та прокурорам. Але обов'язково притягнемо його до відповідальності", - заявила Венедіктова.

Крім того, вона додала, що багато чує про "революційну доцільність" притягнення всіх без винятку депутатів від ОПЗЖ до кримінальної відповідальності".

"Мій коментар із цього приводу – прокурори не можуть, і не реєструватимуть провадження без відповідних причин, які вписуються у межі КПК та КК. Тим часом хочу звернутися до депутатів ОПЗЖ – не варто вважати, що вашою діяльністю ніхто не цікавиться. Ми розслідуємо достатню кількість справ, у рамках яких вивчаються питання прямої чи дотичної участі у підготовці військових дій проти України, майнові питання тощо. Так, ми всі сьогодні бачимо, як багато хто різко та несподівано змінив риторику та перетворився на справжніх українських козаків", - наголосила генпрокурор.

Так, Венедіктова зазначила, що за їхню позицію українці їм вдячні, однак є ті, хто замовк лише тому, що в агресора провалився план захоплення України.

"Таких ми теж знаємо і не пробачимо. Патріотизм не починається в момент перетину українського кордону з сумками, набитими грошима в одному салоні з тими, хто має бути на передовій", - заявила генпрокурор.

Раніше Офіс Генерального прокурора повідомив Киві про підозру у державній зраді та порушенні територіальної цілісності.

У повідомленні йдеться, що за день до вторгнення Росії на територію України, яке сталося 24 лютого, Кива записав відеопривітання з російським днем захисника вітчизни та "озвучив потребу у звільненні України".

У ДБР також зазначили, що Кива зараз перебуває за кордоном, а партія, до якої він належав – "Опозиційна платформа – За життя", 3 березня виключила його зі своїх лав.

12 березня Державне бюро розслідувань повідомило, що має намір оголосити у міжнародний розшук народного депутата Іллю Киву.

15 березня Верховна Рада позбавила члена політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Іллю Киву повноважень народного депутата.