Події

20:19 29.03.2022

Венедіктова підписала ще одну підозру Киві

2 хв читати
Венедіктова підписала ще одну підозру Киві

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала ще одну підозру колишньому народному депутату Іллі Киві, який оголошений у розшук та, ймовірно, користується іншими документами.

"Інформую суспільство про те, що підписала чергову підозру Киві І.В.", - написала вона у фейсбуці.

Інкриміновані йому правопорушення – вчинення публічних закликів до насильницької зміни та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації (ч.3 ст.109 КК України), заклики до агресивної війни (ст.436 КК України).

"Не можу ділитись усіма подробицями, але якщо коротко, то прокурори докладають колосальних зусиль, щоб затримати вже колишнього народного депутата. Це, як виявилося, не так просто. У нас є підстави стверджувати, що Кива користується іншими документами, не відомими слідчим та прокурорам. Але обов'язково притягнемо його до відповідальності", - заявила Венедіктова.

Крім того, вона додала, що багато чує про "революційну доцільність" притягнення всіх без винятку депутатів від ОПЗЖ до кримінальної відповідальності".

"Мій коментар із цього приводу – прокурори не можуть, і не реєструватимуть провадження без відповідних причин, які вписуються у межі КПК та КК. Тим часом хочу звернутися до депутатів ОПЗЖ – не варто вважати, що вашою діяльністю ніхто не цікавиться. Ми розслідуємо достатню кількість справ, у рамках яких вивчаються питання прямої чи дотичної участі у підготовці військових дій проти України, майнові питання тощо. Так, ми всі сьогодні бачимо, як багато хто різко та несподівано змінив риторику та перетворився на справжніх українських козаків", - наголосила генпрокурор.

Так, Венедіктова зазначила, що за їхню позицію українці їм вдячні, однак є ті, хто замовк лише тому, що в агресора провалився план захоплення України.

"Таких ми теж знаємо і не пробачимо. Патріотизм не починається в момент перетину українського кордону з сумками, набитими грошима в одному салоні з тими, хто має бути на передовій", - заявила генпрокурор.

Раніше Офіс Генерального прокурора повідомив Киві про підозру у державній зраді та порушенні територіальної цілісності.

У повідомленні йдеться, що за день до вторгнення Росії на територію України, яке сталося 24 лютого, Кива записав відеопривітання з російським днем захисника вітчизни та "озвучив потребу у звільненні України".

У ДБР також зазначили, що Кива зараз перебуває за кордоном, а партія, до якої він належав – "Опозиційна платформа – За життя", 3 березня виключила його зі своїх лав.

12 березня Державне бюро розслідувань повідомило, що має намір оголосити у міжнародний розшук народного депутата Іллю Киву.

15 березня Верховна Рада позбавила члена політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Іллю Киву повноважень народного депутата.

 

 

 

Теги: #кива #підозра #опзж
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:20 28.03.2022
Правоохоронці повідомили про підозру російському льотчику, який бомбардував українські міста

Правоохоронці повідомили про підозру російському льотчику, який бомбардував українські міста

12:48 26.03.2022
Генпрокурор: екснардеп Царьов підозрюється у підтримці держави-агресора

Генпрокурор: екснардеп Царьов підозрюється у підтримці держави-агресора

14:09 25.03.2022
Доля фракції "ОПЗЖ" залежить від депутатів, які входять до її складу, - Корнієнко

Доля фракції "ОПЗЖ" залежить від депутатів, які входять до її складу, - Корнієнко

14:07 25.03.2022
Бойко закликав депутатів місцевих рад від "ОПЗЖ" на час заборони партії створювати депгрупи "Платформа за життя та мир"

Бойко закликав депутатів місцевих рад від "ОПЗЖ" на час заборони партії створювати депгрупи "Платформа за життя та мир"

16:16 24.03.2022
Фракцію ОПЗЖ у ВР залишили 5 нардепів, повідомив Железняк

Фракцію ОПЗЖ у ВР залишили 5 нардепів, повідомив Железняк

07:25 23.03.2022
Офіс генпрокурора повідомив про підозру військовослужбовцю РФ через зґвалтування жінки в Київській області

Офіс генпрокурора повідомив про підозру військовослужбовцю РФ через зґвалтування жінки в Київській області

15:50 20.03.2022
В "ОПЗЖ" призупинення діяльності партії розцінюють як "політичне рейдерство" – заява

В "ОПЗЖ" призупинення діяльності партії розцінюють як "політичне рейдерство" – заява

12:14 19.03.2022
"ОПЗЖ" просить Зеленського допомогти у звільненні захопленого російськими військовими мера Дніпрорудного

"ОПЗЖ" просить Зеленського допомогти у звільненні захопленого російськими військовими мера Дніпрорудного

22:32 18.03.2022
Ексзаступнику Фонду державного майна України повідомлено про підозру в держзраді – Офіс генпрокурора

Ексзаступнику Фонду державного майна України повідомлено про підозру в держзраді – Офіс генпрокурора

17:02 16.03.2022
У Херсонській міськраді саморозпустилася фракція "ОПЗЖ"

У Херсонській міськраді саморозпустилася фракція "ОПЗЖ"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей, накопичує велику кількість боєприпасів поряд з об'єктом "Укриття" Чорнобильської АЕС

Російські окупанти у вівторок завдали удару по аеродрому в Старокостянтинові - мер міста

США готові за необхідності брати участь у реалізації домовленостей щодо безпеки України - Блінкен

Нідерланди висилають 17 дипломатів РФ за обвинуваченням у шпигунстві - ЗМІ

Провідні світові юристи увійшли до складу Робочої групи з питань відповідальності за міжнародні злочини, скоєні в Україні

ОСТАННЄ

Російські окупанти у вівторок не пропустили жодну евакуаційну колону в Запорізькій області

Байден заявив, що США продовжать постачання Україні оборонної допомоги

Президент Фінляндії обговорив із генсеком НАТО механізми вступу до альянсу нових учасників

Держава створила 500 тис. місць для тимчасового розміщення людей, переміщених через війну - Шмигаль

Help Ukraine готова надати свої логістичні потужності UNICEF, World Food Program та іншим благодійним організаціям

Booking.com у партнерстві з готелями в Європі надає знижку в 50% для українських біженців

Кабмін уперше з початку війни провів засідання у відкритому режимі

РФ намагається розгорнути кампанію про нібито погане ставлення до полонених, щоб скомпрометувати Україну

В Офісі президента України подякували творцю Bayrаktar за "суперзброю"

Західні лідери у вівторок обговорили необхідність підтримки та зміцнення України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА