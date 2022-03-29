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17:02 29.03.2022

Провідні світові юристи увійшли до складу Робочої групи з питань відповідальності за міжнародні злочини, скоєні в Україні

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Провідні світові юристи увійшли до складу Робочої групи з питань відповідальності за міжнародні злочини, скоєні в Україні

Провідні світові юристи, фахівці з прав людини увійшли до складу міжнародної правової Робочої групи з питань відповідальності за міжнародні злочини, скоєні в Україні, повідомляє Офіс генпрокурора України.

Зазначається, що Робоча група надаватиме підтримку Україні у забезпеченні правосуддя для жертв міжнародних злочинів, скоєних Росією на території країни.

"До її складу увійшли провідні світові юристи із прав людини: Амаль Клуні, Королівський радник Річард Гермер, Королівський радник Тім Отті, Філіппа Вебб, Баронеса Хелена Кеннеді, яка очолює Інститут прав людини Міжнародної асоціації юристів, і Лорд Нойбергер - колишній голова Верховного суду Сполученого Королівства", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що до Робочої групи також увійдуть юридичні експерти з фірми Covington & Burling LLP зі США на чолі з Ніхілом Гором, французької фірми Sygna Partners на чолі з Люком Відалом, а також фірми Withers на чолі з Еммою Ліндсі.

"Кожна з них уже репрезентує інтереси України, зокрема у випадку Covington та Sygna у Міжнародному суді ООН", - уточнюють в ОГП.

Там додають, що Робоча група отримуватиме також підтримку провідних учених у галузі міжнародного гуманітарного права, зокрема професора Марко Мілановича (Ноттінгемський університет) та професора Ендрю Клепема (Женевський академічний інститут), а також Центру з питань міжнародного управління та врегулювання спорів при Королівському коледжі у Лондоні, Фонду Клуні "За справедливість" та Інституту прав людини Міжнародної асоціації юристів.

Усі члени Робочої групи, а також юристи та вчені, які надаватимуть підтримку, виконуватимуть свою роботу безоплатно.

Сфера компетенції Групи включатиме надання рекомендацій щодо притягнення до відповідальності, зокрема через Організацію Об'єднаних Націй та регіональні організації.

Вона також надаватиме консультації та забезпечуватиме потенційне представництво у цивільних та кримінальних справах, зокрема тих, що підпадають під дію законів універсальної юрисдикції, для забезпечення притягнення до відповідальності та отримання репарацій у національних юрисдикціях.

Окрім цього, Робоча група надаватиме стратегічні настанови щодо співпраці України з Міжнародним кримінальним судом.

Технологічним партнером робочої групи є корпорація Microsoft. Вона надаватиме безоплатну технологічну допомогу з метою забезпечення захисту, аналізу та обміну доказами міжнародних злочинів із органами влади.

"Ми вдячні цій потужній групі за надання підтримки Україні. Її допомога та рекомендації будуть безцінним внеском у процес забезпечення правосуддя для українських жертв та відновлення нашої держави", - заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Теги: #війна #юристи #правосуддя #офіс_генпрокурора
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