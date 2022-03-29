Події

15:26 29.03.2022

Москва вирішила кардинально скоротити воєнну активність на київському та чернігівському напрямках після переговорів у Стамбулі

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Москва вирішила кардинально скоротити воєнну активність на київському та чернігівському напрямках після переговорів у Стамбулі

Воєнну активність на київському та чернігівському напрямках буде скорочено з метою підвищення взаємної довіри та створення необхідних умов для подальшого ведення переговорів, заявив журналістам заступник міністра оборони РФ генерал-полковник Олександр Фомін за підсумками російсько-українських переговорів у Стамбулі.

"У зв'язку з тим, що переговори щодо підготовки договору про нейтралітет та без'ядерний статус України, а також про надання Україні гарантій безпеки переходять у практичну площину, з урахуванням обговорених під час сьогоднішньої зустрічі принципів, міністерство оборони Російської Федерації з метою підвищення взаємної довіри та створення необхідних умов для подальшого ведення переговорів та досягнення кінцевої мети узгодження та підписання вищезазначеного договору, ухвалило рішення кардинально, в рази скоротити воєнну активність на київському та чернігівському напрямках", - сказав він.

Теги: #стамбул #війна #переговори
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