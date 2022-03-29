Унаслідок ворожих обстрілів у Бучанському районі загинули чотири особи, один поранений

Унаслідок обстрілів окупанта 27 та 28 березня в Бучанському районі Київської області загинули чотири місцеві жителі, один поранений, пошкоджені житлові будинки, повідомляє Офіс генпрокурора.

"27 і 28 березня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл села Святопетрівське Бучанського району. Ворожими снарядами вбито чотирьох мирних жителів, зруйновано та пошкоджено житлові будинки", - йдеться в повідомленні прокуратури в телеграмі.

В Офісі генпрокурора також інформують, що внаслідок ракетного обстрілу с. Софіївська Борщагівка смертельні осколкові поранення отримав місцевий житель, пошкоджено будинки.

У Бориспільському районі, як зазначено у повідомленні, внаслідок ракетного обстрілу одного з сіл також зруйновано приватні житлові будинки.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).