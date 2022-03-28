У звільненому Тростянці сильно пошкоджено центр і райони вокзалів, зв'язок відновлено

Зв'язок відновлено у звільненому від окупантів м.Тростянець Сумської області, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Вибачте, зник із зв'язку. Працюємо в Тростянецькій громаді, а тут його зовсім не було, щойно з'явився", - написав Живицький у фейсбук у понеділок увечері.

За його словами, до громади в неділю доставили термінали супутникової мережі Starlink та генератори. "Поки що налагоджувався зв'язок, була можливість у людей зв'язатися з рідними. Сказати, що живі... Люди були відрізані від світу, від інформації", - зазначив голова обладміністрації.

Живицький розповів, що у Тростянці сильно постраждали центральна частина міста, район лікарні та лісництва. Район залізничного вокзалу та автовокзалу повністю зруйновано, знищено багатоквартирний п'ятиповерховий будинок навпроти вокзалу.

"Щодо сіл громади: ситуація схожа, допомога надходить. Зв'язок потроху з'являється", - повідомив він.

За словами голови обладміністрації, людей, які залишилися без житла, перевозять до Сум, розселили в гуртожитках, забезпечили харчуванням, ліками та одягом.

Важких поранених переводять до найближчих лікарень, для тих, хто залишився, обладнали медпункт. Оскільки лікарня у Тростянці працює, людей збирають додому.

"У громаді багато мінувань, розтяжки. Хоча звільнена від орків, втім, не є безпечною територією. Не можна близько підходити до знищеної ворожої техніки та місць стоянок орків! Працюємо далі", - розповів Живицький.