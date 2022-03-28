Події

21:26 28.03.2022

У звільненому Тростянці сильно пошкоджено центр і райони вокзалів, зв'язок відновлено

1 хв читати
У звільненому Тростянці сильно пошкоджено центр і райони вокзалів, зв'язок відновлено

Зв'язок відновлено у звільненому від окупантів м.Тростянець Сумської області, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Вибачте, зник із зв'язку. Працюємо в Тростянецькій громаді, а тут його зовсім не було, щойно з'явився", - написав Живицький у фейсбук у понеділок увечері.

За його словами, до громади в неділю доставили термінали супутникової мережі Starlink та генератори. "Поки що налагоджувався зв'язок, була можливість у людей зв'язатися з рідними. Сказати, що живі... Люди були відрізані від світу, від інформації", - зазначив голова обладміністрації.

Живицький розповів, що у Тростянці сильно постраждали центральна частина міста, район лікарні та лісництва. Район залізничного вокзалу та автовокзалу повністю зруйновано, знищено багатоквартирний п'ятиповерховий будинок навпроти вокзалу.

"Щодо сіл громади: ситуація схожа, допомога надходить. Зв'язок потроху з'являється", - повідомив він.

За словами голови обладміністрації, людей, які залишилися без житла, перевозять до Сум, розселили в гуртожитках, забезпечили харчуванням, ліками та одягом.

Важких поранених переводять до найближчих лікарень, для тих, хто залишився, обладнали медпункт. Оскільки лікарня у Тростянці працює, людей збирають додому.

"У громаді багато мінувань, розтяжки. Хоча звільнена від орків, втім, не є безпечною територією. Не можна близько підходити до знищеної ворожої техніки та місць стоянок орків! Працюємо далі", - розповів Живицький.

 

 

 

Теги: #звязок #ситуація #тростянець
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:18 28.03.2022
У Чернігівській області проблеми з мобільним зв'язком, ще у восьми містах України мобільний зв'язок не працює

У Чернігівській області проблеми з мобільним зв'язком, ще у восьми містах України мобільний зв'язок не працює

13:20 28.03.2022
РФ зосереджується на утриманні зайнятих рубежів та підготовці до відновлення наступу

РФ зосереджується на утриманні зайнятих рубежів та підготовці до відновлення наступу

11:57 28.03.2022
ДСНС: станом на ранок понеділка пожеж у зоні ЧАЕС немає

ДСНС: станом на ранок понеділка пожеж у зоні ЧАЕС немає

08:06 28.03.2022
ЗС України витіснили супротивника з одного з районів Рубіжного, вночі знову обстріляно будинки у Сєверодонецьку та Рубіжному

ЗС України витіснили супротивника з одного з районів Рубіжного, вночі знову обстріляно будинки у Сєверодонецьку та Рубіжному

22:02 27.03.2022
За неділю було відбито атаку супротивника та знищено до 15 людей та БМП

За неділю було відбито атаку супротивника та знищено до 15 людей та БМП

06:51 27.03.2022
У звільненому від російських окупантів Тростянці залишається замінованою лікарня і майже немає зв'язку

У звільненому від російських окупантів Тростянці залишається замінованою лікарня і майже немає зв'язку

22:40 26.03.2022
Із мером Балаклії немає зв'язку другу добу, його заступника затримали окупанти – Синєгубов

Із мером Балаклії немає зв'язку другу добу, його заступника затримали окупанти – Синєгубов

20:16 26.03.2022
Тростянець звільнено від російської окупації

Тростянець звільнено від російської окупації

08:32 26.03.2022
На Сумщині тривають важкі бої, дуже скоро можна буде сказати, що ми звільнили деякі громади в регіоні

На Сумщині тривають важкі бої, дуже скоро можна буде сказати, що ми звільнили деякі громади в регіоні

08:00 26.03.2022
Рятувальники підвозять воду до населених пунктів Запорізької області, де немає водопостачання через обстріли

Рятувальники підвозять воду до населених пунктів Запорізької області, де немає водопостачання через обстріли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Противник знову завдав ракетного удару в нафтобазу на Рівненщині

США мають намір виділити $682 млн для України на 2023 рік

РФ перекинула близько 150 людей із Південної Осетії на окупований Крим для подальших дій у сусідніх областях України – Генштаб ЗСУ

Учасники українсько-російських переговорів у ніч на 4 березня були отруєні хімзброєю - ЗМІ

Кабмін України на період війни скасував усі "зони" щодо COVID та відсторонення від роботи й обмежився рекомендаціями

ОСТАННЄ

28 березня евакуювали 3 231 особу

Зеленський обговорив із Трюдо санкційний тиск на РФ, подякував за готовність розглянути додаткову макрофінансову допомогу для України

Держспецзв'язку нейтралізувала кібератаку на "Укртелеком", оператор відновлює надання послуг

Пленарне засідання ВР може відбутися наприкінці тижня - Корнієнко

До Запоріжжя з Бердянська евакуювали 881 особу

ООН може ініціювати укладання угоди про гуманітарне перемир'я між Україною та РФ

Макрон може перемогти у другому турі президентських виборів - опитування

Канада має намір купити у США 88 винищувачів-бомбардувальників F-35

Окупанти втратили 13 одиниць техніки та близько 70 осіб у понеділок

Засуджених із РФ відправлятимуть воювати в Україну в обмін на повну амністію

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА