Мінкультури внесло російського телеведучого Соловйова до переліку загрозливих нацбезпеці осіб

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло російського телеведучого Володимира Соловйова до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Згідно з оновленнями переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, до списку увійшов російський телеведучий та пропагандист Володимир Соловйов.

Отже, наразі у цьому переліку перебувають 210 людей.

Як повідомлялося, у 2021 році за поданням Служби безпеки України до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, було внесено 103 особи, водночас за цей період із нього виключено 55 осіб.