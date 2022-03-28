Події

16:10 28.03.2022

Мінкультури внесло російського телеведучого Соловйова до переліку загрозливих нацбезпеці осіб

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Міністерство культури та інформаційної політики України внесло російського телеведучого Володимира Соловйова до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Згідно з оновленнями переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, до списку увійшов російський телеведучий та пропагандист Володимир Соловйов.

Отже, наразі у цьому переліку перебувають 210 людей.

Як повідомлялося, у 2021 році за поданням Служби безпеки України до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, було внесено 103 особи, водночас за цей період із нього виключено 55 осіб.

Теги: #нацбезпека #мінкультури #соловйов
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