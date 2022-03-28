РФ зосереджується на утриманні зайнятих рубежів та підготовці до відновлення наступу

Російські окупанти зосереджуються на утриманні зайнятих ними в Україні рубежів, намагаючись перегрупуватися для нарощування наступальних спроможностей, повідомляє Генштаб ЗСУ у понеділок.

"Основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та підготовці до відновлення наступальних дій. Відзначається перегрупування з метою нарощування наступальних спроможностей для виконання завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.

У ньому уточнюється, що при цьому окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.

"Також триває підготовка та переміщення додаткових підрозділів збройних сил Російської Федерації для ведення бойових дій на території України", - наголошують у Генштабі.

Там зазначають, що, за наявною інформацією, заплановано відправлення до України військової техніки та 150 військовослужбовців зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту (пункт постійної дислокації місто Владивосток).

"Сформовано підрозділ 14-ї окремої бригади спеціального призначення Східного військового округу (пункт постійної дислокації місто Хабаровськ), терміни готовності до відрядження - травень поточного року", - наголосили у Генштабі.

У ЗСУ додають, що на Волинському напрямку відзначається наявність до чотирьох БТГр зі складу збройних сил Республіки Білорусь, що залучаються до посилення та охорони білорусько-українського кордону.

"Неможливо повністю виключити залучення збройних сил Республіки Білорусь до ведення бойових дій на території України", - підсумували у Генштабі.