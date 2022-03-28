Переговори Україна-РФ у Туреччині розпочнуться у вівторок - Арахамія

Черговий раунд переговорів Україна-РФ стартує у вівторок у Туреччині, повідомив голова фракції "Слуга народу", член української делегації Давид Арахамія.

"Ми поки що перебуваємо в дорозі. У нас через логістичні труднощі прибуття очікується досить пізно, напевно, дуже пізно. Вони (російська делегація - ІФ) теж вилетіли півгодини тому, теж прибудуть десь близько 21-ї, тому ухвалили рішення, що всі прибувають, розміщуються, і завтра з 10-ї ранку стартуємо в переговорах", - сказав Арахамія агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Напередодні Арахамія повідомив, що 27 березня "на черговому раунді переговорів за допомогою відео було ухвалено рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня".